Camaieu fait faillite, 2600 travailleurs se retrouvent sans emploi

L'enseigne de prêt-à porter Camaieu a été placée mercredi en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille, ce qui va entraîner la suppression des 2.600 emplois de l'entreprise nordiste, deux ans après sa reprise par son actionnaire. "Le tribunal convertit le redressement en liquidation judiciaire", a affirmé son président, suscitant les larmes des salariés venus écouter le délibéré.

L'actionnaire s'attendait à une issue favorable

L'actionnaire, Hermione People and Brands (HPB), semblait encore croire mercredi à une issue favorable pour l'enseigne, placée en redressement judiciaire le 1er août. Le plan présenté au tribunal aurait permis de limiter la casse, avec 500 emplois supprimés. Il s'était dit prêt dans la matinée, tout comme la région Hauts-de-France, à injecter plus d'argent pour éviter la liquidation, mais à condition que l'État apporte lui aussi son soutien financier. "L'actionnaire est prêt à s'installer dans un tour de table avec des financements supplémentaires", avait assuré la direction de HPB, son président, Wilhelm Hubner, appelant "l'ensemble des acteurs publics, État et collectivités territoriales" à une "réunion urgente".

79,2 millions d'euros étaient nécessaires pour assurer les prochaines saisons

HPB avait indiqué lundi avoir demandé une avance de 48 millions d'euros à l'État, mais le ministère des Finances avait jugé que cette demande n'était pas "réaliste", l'État ne pouvant "en aucun cas se substituer aux actionnaires". L'actionnaire espérait gagner un peu de temps pour relancer son enseigne, chahutée par la crise sanitaire et une coûteuse cyberattaque. Un total de 79,2 millions d'euros était nécessaire, selon HPB, sur les huit prochains mois pour assurer entre autres les achats de la saison automne-hiver et préparer la collection de printemps. En reprenant 511 des 634 magasins de la marque en France et quelque 2.600 salariés sur plus de 3.100, HPB s'était donné en 2020 deux ans pour remettre à l'équilibre l'enseigne, fondée en 1984.

La filiale belge de Camaïeu, qui comptait 25 points de vente en Belgique, avait baissé le rideau à l'été 2020.