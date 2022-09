L'entreprise Synpet Tech prévoit d'ouvrir en Belgique une usine de recyclage de déchets d'ici 2024

La création d'un second site en Belgique est déjà en réflexion.

La société Synpet Technologies souhaite construire une usine de recyclage de déchets plastiques à Genk, annonce-t-elle dans un communiqué. L'unité devrait être opérationnelle en 2024 et employer environ 70 personnes. Synpet travaille sur son procédé de recyclage des déchets plastiques depuis 2014. Tous les déchets contenant du carbone sont visés, y compris les plastiques sales non recyclables qui auraient été envoyés dans des décharges ou incinérateurs.

Concrètement, le plastique est transformé en naphta synthétique (normalement un dérivé du pétrole), qui peut être utilisé pour produire de nouvelles matières plastiques. En outre, le processus produit également du gaz naturel, du biochar et de l'engrais organique liquide.

En 2016, Synpet a mis en place une petite usine pilote à Istanbul. La société souhaite maintenant construire une usine commerciale en Belgique. "La Belgique dispose d'une infrastructure industrielle et d'un savoir-faire étendus. Elle est proche des grands centres pétroliers et borde les grands pays européens où l'on produit beaucoup de déchets. C'est vraiment le centre de l'Europe", a déclaré son CEO Cem Özsüer. Entre-temps, Synpat a également transféré son siège à Bruxelles.

Rapatriement de la Turquie vers la Belgique

L'usine sera située à Genk et aura la capacité de traiter quelque 180 000 tonnes de plastique par an. Il s'agit d'un investissement de 90 millions d'euros, dont le financement est presque achevé. En fonction des demandes de permis et des travaux de construction, la centrale devrait être opérationnelle à la fin de 2024.

En outre, Synpet réfléchit déjà à une deuxième usine en Belgique. "Pour cela, nous sommes en pourparlers avec la Flandre et la Wallonie", déclare Özsüer. Anvers, avec son intéressant pôle pétrochimique, est également envisagée, mais les embouteillages menacent d'entraver la ville. "Ce qui rend Genk intéressant, c'est sa situation, facilement accessible par l'eau, le rail et la route", lit-on.

Enfin, Synpet envisage également de transférer à terme son site de recherche et développement depuis la Turquie vers la Belgique. Cela permettrait de créer des emplois supplémentaires à Genk.