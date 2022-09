L'Union européenne prévient : "Toute perturbation délibérée des infrastructures énergétiques fera l'objet d'une réponse vigoureuse"

L'Union européenne a mis en garde mercredi contre toute attaque contre ses infrastructures énergétiques dans une déclaration publiée par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"Toute perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes est totalement inacceptable et fera l'objet d'une réponse vigoureuse et unie", affirme M. Borrell, s'exprimant au nom des 27 Etats membres de l'UE."Toutes les informations disponibles indiquent que les fuites (constatées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique) sont le résultat d'un acte délibéré", a-t-il souligné.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait déjà évoqué mardi soir "un acte de sabotage" après s'être entretenue avec la Première ministre danoise Mette Frederiksen.

"Ces incidents ne sont pas une coïncidence et nous affectent tous", a estimé Josep Borrell. "Nous soutiendrons toute enquête visant à faire toute la lumière sur ce qui s'est passé et pourquoi, et nous prendrons des mesures supplémentaires pour accroître notre résilience en matière de sécurité énergétique", a-t-il annoncé.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'est également dit préoccupé par les fuites sur les deux gazoducs. Il rencontrera mercredi le ministre danois de la Défense Morten Bødskov pour être informé de la situation, a annoncé l'Alliance. Les dommages causés aux deux gazoducs Nord Stream ont été constatés le jour de l'inauguration d'un gazoduc entre la Norvège et la Pologne, le Baltic Pipe, d'une capacité de 10 milliards de m³ de gaz par an, construit pour réduire la dépendance des Européens au gaz russe.