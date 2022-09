LinkedIn révèle les 10 start-up les plus prisées par les candidats en Belgique

Chaque année, LinkedIn, réseau social professionnel établit le classement des start-up belges les plus prisées par les candidats. Pour cela, LinkedIn se base sur plusieurs facteurs tels que la croissance des effectifs et du chiffre d'affaires, l'interaction avec l'entreprise et les travailleurs ou encore la capacité de l'entreprise à attirer les talents. Elle répertorie les jeunes entreprises à croissance rapide qui ont la cote auprès des candidats et qui répondent aux besoins évolutifs de la société et du marché.

Liza Jansen, rédactrice chez LinkedIn : "Ces dernières années ont changé notre regard sur la vie professionnelle. Nous sommes en train de repenser le sens du travail et ses modalités. Nous constatons que les jeunes candidats à l'embauche sont toujours plus attentifs aux effets du travail. Les nouvelles générations veulent apporter leur contribution à la société et innover. Au vu de tous ces changements, il est d'autant plus important d'aider les travailleurs à tracer leur voie dans cette nouvelle époque. Pour ce faire, nous leur présentons les pistes pour entamer ou faire progresser leur carrière. Ces possibilités leur sont offertes par des start-up comme celles-ci, aux avant-postes de l'innovation."

C'est pourquoi les travailleurs se tournent naturellement vers les start-up.

Qui dit avenir, dit numérique

Dans la liste établie par LinkedIn, les entreprises les mieux classées se démarquent notamment par leur utilisation du numérique, qui joue toujours un rôle important dans le développement de ces nouvelles entreprises. Cowboy, qui s'impose à la meilleure place du classement, en est la preuve. Tanguy Goretti, leurChief Technology Officer, le confirme:"Cowboy est constamment à la recherche de moyens d'améliorer la conduite connectée. Notre appli Cowboy est donc au cœur de l'expérience de nos cyclistes. C'est un compagnon de route qui permet d'accéder facilement et instantanément, pendant le trajet, à des informations telles que l'autonomie résiduelle de la batterie, la qualité de l'air sur le parcours et un large éventail de statistiques fitness en direct."

Le numéro 2 de la liste, Loop Earplugs, se disait pour sa part honoré de figurer parmi les meilleures start-up. "Loop a connu une croissance importante l'année dernière. En 2021, notre chiffre d'affaires a été multiplié par dix pour atteindre 12 millions d'euros ; d'ici fin 2022 nous espérons le quadrupler à nouveau. L'équipe grandit avec nous. Nous sommes à présent 85. Et ce n'est que le début ! Nous encourageons constamment notre équipe à voir grand. Think big est d'ailleurs une de nos valeurs. Qu'un géant comme LinkedIn le remarque aussi maintenant est une reconnaissance fantastique de tous les efforts déployés en coulisses", ont déclaré Maarten Bodewes et Dimitri O, cofondateurs de Loop.