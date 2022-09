Infrabel commande 100 loges de signalisation à Alstom Charleroi

Infrabel a commandé cent loges de signalisation à Alstom Charleroi pour une valeur d'une vingtaine de millions d'euros, signale jeudi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Une commande qui y occupera 30 personnes à temps plein pendant un an. Les loges de signalisation sont des équipements cruciaux pour garantir un trafic ferroviaire performant. Situés le long des voies, ces espaces techniques hébergent l'ensemble des dispositifs pilotant, localement, le trafic des trains, explique Infrabel.

Dans le cadre d'un programme de numérisation de la signalisation ferroviaire, l'entreprise a initié, il y a plusieurs années, le renouvellement de ces loges afin d'améliorer la sécurité et la fluidité du trafic. Un programme qui a aussi contribué à réduire le nombre de postes de commandes, en passant de 368 cabines de signalisation fonctionnant de manière électromécanique en 2005 à 10 cabines totalement digitalisées d'ici fin 2023.

Livraison d'ici fin 2023

Concrètement, ces 100 loges seront assemblées et testées au sein du site d'Alstom Charleroi, un centre d'excellence en signalisation au sein du groupe français. Trente personnes seront occupées à temps plein durant un an. Les loges seront livrées d'ici fin 2023 et installées le long du réseau ferroviaire.

La commande a été officiellement signée jeudi par les patrons d'Infrabel et d'Alstom Benelux, Benoît Gilson et Bernard Belvaux.