La SNCB et bpost renforcent leur collaboration : 70 nouveaux distributeurs de colis seront installés dans des gares

bpost va installer des distributeurs de colis dans 70 gares supplémentaires dans les six prochains mois. "La collaboration entre bpost et la SNCB est confirmée et étendue", soulignent les deux entreprises publiques dans un communiqué commun. bpost a commencé à installer les premiers distributeurs de colis accessibles au public en Belgique en 2011. À l'heure actuelle, plus de 600 distributeurs de colis sont répartis dans toute la Belgique, dont 33 dans des gares.

La présence de bpost dans les gares est un choix logique. "Privilégier les livraisons les plus écologiques qui soient en encourageant le client final à privilégier un point d'enlèvement pour ses colis. En effet, retirer un paquet dans une gare SNCB, en route vers le travail/le domicile, réduit jusqu'à 90 % les émissions de CO₂", indique bpost. Autre avantage : les distributeurs automatiques sont accessibles 24h/24, 7 jours sur 7.

Les gares retenues pour accueillir les nouveaux distributeurs ont été sélectionnées en tenant compte de différents paramètres, comme le nombre de voyageurs, la densité du réseau de bpost dans leurs environs et aussi les besoins des clients. Dans certains lieux, les distributeurs seront par ailleurs dotés d'un système autonome, sans raccordement électrique, ce qui renforcera encore le côté durable.