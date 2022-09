Le bénéfice du groupe H&M s'écroule de 89 % au troisième trimestre

Le géant suédois de l'habillement H&M a enregistré une chute de 89 % de son bénéfice net au troisième trimestre, plombé par une provision liée à son désengagement progressif de Russie après l'invasion de l'Ukraine. Le numéro 2 mondial du secteur a également annoncé un nouveau plan visant à des économies annuelles dedeux2 milliards de couronnes, dont les effets doivent être visibles à partir du deuxième semestre 2023.

Entre juillet et septembre, le bénéfice net trimestriel de H&M a été divisé par neuf à 531 millions de couronnes (environ 49 millions d'euros) au troisième trimestre, nettement sous les attentes des analystes sondés par Bloomberg et Factset.

"Le troisième trimestre a largement été affecté par notre décision de mettre en pause nos activités en Russie puis de nous y désengager", a commenté la PDG Helena Helmersson dans le rapport financier du groupe."Cela a eu un effet significatif sur nos ventes et notre rentabilité, ce qui explique la moitié de la baisse des bénéfices", a-t-elle ajouté.

Le chiffre d'affaires d'H&M a lui atteint 57,5 milliards de couronnes soit une hausse de 3 %, correspondant aux attentes des analystes, selon Factset.

Le géant suédois n'a pas détaillé les mesures de son plan d'économies qui inclura des "réductions de coût et des améliorations de l'efficacité".

Après avoir mis à l'arrêt l'ensemble de ses ventes en Russie en mars après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, le groupe avait annoncé en juillet se désengager de Russie, engrangeant ainsi un coût de 2,1 milliards de couronnes. Le montant s'est avéré plus élevé que prévu à cause de la baisse de la valeur de la couronne suédoise sur le marché des changes, explique le groupe. A ce jour, le groupe compte "un peu plus de 30" magasins définitivement fermés sur les 172 enseignes de H&M en Russie. H&M va également fermer ses trois magasins au Bélarus.