Le géant américain Cummins investit dans une installation à hydrogène en Belgique

La multinationale Cummins, qui a racheté une usine belge d'hydrogène il y a trois ans, compte construire en province d'Anvers des installations plus grandes et plus efficientes, a appris Belga. Cummins est l'un des plus grands producteurs au monde de moteurs diesel et à gaz et s'est dernièrement engagé dans la décarbonation. La technologie de l'hydrogène en est un élément essentiel.

Il y a trois ans, Cummins a racheté l'entreprise Hydrogenics, basée en Campine, qui produit de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau. Cummins souhaite y construire une installation d'hydrogène plus grande et plus efficiente. Depuis ce mois-ci, un deuxième hall de production a déjà été mis en service.

Dans le domaine de l'hydrogène, "la Belgique est un acteur mondial pour certaines technologies", explique Piet Berens, directeur général des électrolyseurs de l'entreprise campinoise Hydrogenics.