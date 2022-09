C'est officiel : bpost acquiert le distributeur de presse néerlandais Aldipress

Au début de ce mois de septembre, l'autorité néerlandaise de la concurrence, Autoriteit Consument en Markt (ACM), avait donné son feu vert à la transaction, estimant qu'il y aurait encore suffisamment de concurrence après le rachat.

Les plans de bpost avaient été rendus publics à la mi-août. Elle avait alors indiqué vouloir reprendre Aldipress du groupe de médias DPG Media afin de la placer auprès de sa filiale AMP, active en Belgique en tant que distributeur de presse. La trentaine de collaborateurs d'Aldipress resteront en poste après la reprise à des conditions inchangées.

Les détails financiers de l'acquisition n'ont pas été rendus publics.

Aldipress, fondée en 1996, est active sur le marché néerlandais en tant que distributeur de magazines, de bandes dessinées, de romans et de livres-puzzle. La société assure la distribution de 1.300 titres différents provenant de plus de 130 éditeurs à quelque 5 500 points de vente. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros en 2021.

AMP, filiale de bpost, emploie, elle, 450 personnes environ et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros l'an dernier. Elle distribue chaque jour plus d'un demi-million de journaux et de magazines à 4 000 points de vente de presse.