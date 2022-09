Nestlé suit les recommandations des ONG et change de fournisseur d'huile de palme

Nestlé va cesser de s'approvisionner auprès d'Astra Agro Lestari (AAL), un producteur indonésien d'huile de palme mis en cause par l'ONG écologiste Les Amis de la Terre, a indiqué vendredi le géant suisse de l'alimentation. L'entreprise a donné des instructions à ses fournisseurs directs, leur demandant de s'assurer que leur huile de palme ne provienne pas d'une des trois entités liées à ce producteur indonésien. La décision a été prise après une évaluation menée entre mars et juin par EcoNusantara, une organisation indépendante dédiée à la protection des forêts et du climat, a précisé le groupe suisse à l'AFP, confirmant des révélations de Bloomberg News.

Le processus prendra quelques semaines à se mettre en place

Nestlé a écrit aux Amis de la Terre pour leur assurer que le groupe prenait ces accusations "très au sérieux", après la publication en mars d'un rapport de l'ONG, a rapporté Bloomberg News. Ce rapport mettait en cause des accaparements de terre, dommages environnementaux et violations de droits humains émanant de trois filiales d'AAL. "Dans le cadre de notre approche concernant l'approvisionnement responsable en huile de palme, nous avons suivi de près la situation dans la région et ces trois entités d'AAL étaient sur notre liste de griefs depuis plusieurs mois", a indiqué Nestlé à l'AFP. Le géant, propriétaire notamment des dosettes de café Nespresso et barres chocolatées KitKat, a précisé que cette décision d'exclure les filiales d'AAL de sa chaîne d'approvisionnement prendra quelques semaines à mettre en place, l'objectif étant de "terminer ce processus d'ici la fin de l'année".

Plusieurs grands groupes restent muets

La semaine passée, des représentants des populations indigènes et organisations de la société civile avaient demandé dans une lettre ouverte aux géants agroalimentaires de cesser de s'approvisionner auprès d'AAL. Leur appel s'adressait notamment à Procter & Gamble, Hershey's, Kellogg, Unilever, Mondelez, Colgate-Palmolive, PepsiCo et Nestlé. "La suspension par Nestlé d'AAL de sa chaîne d'approvisionnement est un premier pas en avant important pour s'assurer de la responsabilité face aux violations continuelles des droits humains", ont réagi Les Amis de la Terre dans un communiqué. Mais Nestlé et les autres grands groupes, "qui pendant des années se sont engagés à protéger les forêts et droits humains", ne peuvent pas simplement "tourner les talons vis-à-vis de ces abus", a ajouté l'ONG. Elle souligne en outre que de nombreux grands groupes continuent de se fournir auprès d'AAL, malgré les preuves et documentations de violation des droits humains.