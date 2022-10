Danny Van Assche (Unizo): "La Vivaldi est un exécutif de gestion de crise, guère plus"

"De grâce, ne faisons pas une histoire à la belge ! Nous sommes parmi leaders mondiaux en R&D, ne faites juste rien !"

L'Etat veut renforcer les contrôles par rapport à l'octroi de soutiens financiers aux entreprises, dans tout ce qui est recherche (R&D), et revoir le système de dispense de précompte professionnel pour les chercheurs. Les entreprises défendent leurs acquis et craignent pour leur compétitivité et les répercussions sur les recettes finales, y compris pour l'Etat.