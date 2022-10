bpost annonce l'arrivée d'un nouveau service : l'expédition de colis via son facteur

Vous rendre dans un bureau de poste pour envoyer un colis, c'est n'est désormais plus nécessaire. A compter de ce lundi 03 octobre, les Belges peuvent expédier un colis en le remettant directement à leur facteur.

La procédure à suivre est assez simple. "Le colis à envoyer ou à retourner doit être préparé pour l'expédition avant d'être remis au facteur ou à la factrice. Cela signifie qu'une étiquette d'expédition bpost valide et entièrement complétée doit être apposée sur le colis. L'étiquette d'envoi peut être créée et payée via le site web ou via l'app My bpost", explique l'entreprise postale dans son communiqué.

Ce service ne s'adresse qu'aux particuliers, précise bpsot, qui ajoute également qu'une limite de deux colis d'un poids maximal de 30 kilogrammes chacun est d'application.

Un projet pilote concluant

La généralisation de ce système fait suite à un projet pilote concluant mené dans huit communes (Wevelgem, Bruxelles, Mol, Louvain, Tournai, Rixensart, Geel et Lontzen) depuis le début de l'année. "À l'origine, le projet devait se terminer en avril, mais vu le grand succès rencontré, il a été décidé de prolonger la période d'essai jusqu'en septembre. Le succès s'est maintenu et afin de mesurer objectivement la satisfaction, bpost a mené une enquête dans les communes concernées pendant ces mois supplémentaires. Avec à la clé des résultats très largement positifs. C'est pourquoi bpost étend désormais ce service à l'ensemble du pays", explique-t-elle.

Gain de temps, efficacité, simplicité, trajet évité jusqu'au bureau de poste sont autant de points positifs mis en avant par les utilisateurs. "Ce service mise pleinement sur le confort d’utilisation et la durabilité, puisque les consommateurs et consommatrices ne doivent plus se rendre à un point de dépôt pour envoyer ou retourner un colis. Ceux et celles qui sont souvent à la maison profitent du passage du facteur venu leur livrer un colis pour lui en remettre un autre. Cela entraîne donc moins de déplacements", complète bpost.