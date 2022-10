Carrefour s'associe à la lutte contre le cancer du sein avec sa campagne "Arrondi solidaire"

Campagnes de sensibilisation, petits rubans et récoltes de fonds,... En octobre, on voit la vie en rose et la lutte contre le cancer du sein est mise sur le devant de la scène. Les associations insistent sur la nécessité de faire des dépistages réguliers. En effet, une femme sur huit est touchée par cette maladie et 100 000 femmes luttent actuellement contre le cancer du sein en Belgique.

Dépistage, prise en charge et accompagnement psychosocial

Pour la septième année consécutive, le groupe Carrefour soutient la cause et lance sa campagne "Arrondi solidaire" au profit de l'association Pink Ribbon, l'organisation nationale de la lutte contre le cancer du sein en Belgique. Cette action, organisée du 3 au 16 octobre dans tous les magasins Carrefour de Belgique, vise à encourager les clients à arrondir le montant total de leurs achats à l'euro supérieur. "L'argent récolté permettra de financer des projets importants dans la prévention, le dépistage précoce, la prise en charge psychosociale et l'accompagnement des patientes", lit-on dans le communiqué de l'entreprise.

Ce n'est pas la première fois que la chaîne de magasin organise cette action au profit de l'ASBL Pink Ribbon. L'année dernière, 447 025,9 euros ont été récoltés.