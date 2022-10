Ceres Pharma acquiert l'entreprise roumaine Dacia Plant

La société belge Ceres Pharma a repris Dacia Plant, une entreprise roumaine spécialisée dans les compléments alimentaires naturels et les vitamines, a-t-on appris lundi. Les détails financiers n'ont pas été révélés. Ceres a été fondée en 2017 par Alychlo (Marc Coucke) et l'ancien directeur d'Omega Pharma, Mario Debel. Elle a été acquise par Naxicap Partners l'an dernier.

L'entreprise spécialisée dans la santé des femmes et de la famille avait déjà acquis les sociétés roumaine Viva Pharma et bulgare ABOPharma dernièrement. C'est désormais le tour de Dacia Plant de tomber sous son giron, dans le cadre du développement de Ceres Pharma en Europe centrale et orientale. L'entreprise roumaine a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros l'an dernier.