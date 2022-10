RecAp lance son nouveau programme : "L'objectif est de construire des villes plus vivables, agréables et respectueuses du climat"

La coentreprise RecAp (Resilient Cities Accelerator Program) lancera le 13 octobre son premier programme d'accélération avec dix start-ups proposant des solutions durables et cinq sociétés immobilières avec comme objectif de construire des villes plus vivables, agréables et respectueuses du climat, a-t-elle annoncé via un communiqué lundi.

Cet accélérateur implique à la fois des entreprises (promoteurs immobiliers, gestionnaires immobiliers, gestionnaires d'actifs et sociétés de placement immobilier) et des start-ups PropTech axées sur les investissements durables.

Ce projet doit permettre aux entreprises d'augmenter, en douze mois, leur maturité d'innovation et leurs performances en matière d'investissements durables en mettant en œuvre des projets pilotes stratégiques avec les bons partenaires d'innovation; et aux start-ups, d'accélérer leurs ventes, faciliter le déploiement de leurs solutions et les aider à lever des fonds au terme d'un programme de quatre mois. "L'ensemble du programme a été conçu pour faciliter la collaboration entre les startups et les entreprises, de la sélection des participants à la facilitation de l'échange de données, en passant par le soutien à la gestion de projet, le transfert de connaissances du marché et les formations à la mise en oeuvre", précise le communiqué.

RecAp est une coentreprise de Revive, le promoteur immobilier durable, et de PropTech Lab, l'écosystème d'innovateurs belges et luxembourgeois dans le domaine de la construction et de l'immobilier.