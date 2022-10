Bpost Belgium a un nouveau CEO

Pourquoi l’affaire Nethys est très loin d’être terminée

Les ventes de Voo, Win et Elicio ont été cassées, le conseil d’administration de Nethys est démissionnaire et le management de Nethys, emmené par Stéphane Moreau, est sur le départ. Mais de nombreuses questions restent aujourd’hui ouvertes. Et pourraient déboucher sur de sacrées batailles judiciaires. Tour d’horizon.