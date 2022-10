Les animaux domestiques : un juteux marché en croissance ?

Aujourd'hui, 90 millions d’européens ont un animal de compagnie, soit un ménage sur deux. Chat, chien, oiseau, reptile, rongeur, poisson… A l'occasion de la journée mondiale des animaux de compagnie, Bruno Wattenbergh, éditorialiste économique pour LN24, analyse ce marché.

Le marché européen des animaux de compagnie représente environ 51 milliards d’euros avec une croissance de 3 %. En Belgique, nous dépensons plus de 1,5 milliard d'euros pour notre million et demi de chiens et nos 2,2 millions de chats.

Les millenials qui tardent à avoir des enfants se consacrent davantage à des "bébés animaux". C'est la génération qui possède le plus d'animaux de compagnie. Le vieillissement de la population est également un facteur car chats, chiens et autres perruches sont devenus une source de compagnie importante.

Avec la crise du Covid, on a observé jusqu’à 20 % d’augmentation pour les adoptions de chiens.

A noter que les animaux domestiques sont couverts par l'assurance familiale, mais seulement pour les dégâts aux tiers.