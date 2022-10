A Bruxelles, il est désormais possible de commander un taxi sur l'application Uber

Les chauffeurs de taxi bruxellois peuvent désormais proposer leurs services via l'application Uber, a annoncé mercredi l'entreprise. Cette évolution profitera aussi bien aux chauffeurs qu'aux utilisateurs, se félicite Uber.

"Les chauffeurs passeront moins de temps à rouler à la recherche de passagers ou à attendre aux emplacements de taxis, et plus de temps avec un passager à bord. Elle leur permet également d'offrir leurs services à de nouveaux segments de clients, tant locaux qu'internationaux, qu'ils n'auraient peut-être pas été en mesure de servir auparavant", se félicite le directeur des opérations du géant en Belgique, Laurent Slits.

Le service Uber Taxi donnera aux passagers la possibilité de voir "la fourchette de prix" à l'avance, mais le taximètre restera utilisé pour déterminer le prix final de la course, payé via l'application.

L'objectif d'Uber est d'intégrer tous les taxis sur son application d'ici 2025. L'entreprise affirme qu'en 2021, plus de 120.000 chauffeurs de taxi s'y sont inscrits, et qu'un "certain nombre de marchés européens ont enregistré une croissance à trois chiffres du nombre de courses en taxi, comme l'Autriche, l'Allemagne, l'Espagne et la Turquie".