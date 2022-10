Le fournisseur d'énergie Bolt ne prend plus de nouveaux clients à Bruxelles et en Wallonie

Les Bruxellois et les Wallons à la recherche d'un nouveau fournisseur d'énergie ne doivent plus se tourner vers la plateforme énergétique belge Bolt. Pour l'instant, l'entreprise ne prend pas de nouveaux clients bruxellois. Elle introduit également un gel temporaire de la clientèle en Wallonie. Bruzz l'a rapporté ce mardi soir et la nouvelle est confirmée à Belga par la société. "Bolt n'accepte temporairement pas de nouveaux clients en Wallonie et à Bruxelles", a déclaré Dorien Janssens, porte-parole de Bolt. "En raison de la crise énergétique combinée aux réglementations existantes en Wallonie et à Bruxelles, nous ne voulons, en tant qu'entreprise, prendre aucun risque, faire face à la crise et continuer à nous développer de manière saine." Bolt espère "permettre à de nouveaux résidents bruxellois et wallons d'accéder à la plateforme dès que possible".

"Nous constatons que les prix de l'électricité et du gaz ont à nouveau baissé ces derniers jours", indique M. Janssens. "Si cette tendance se poursuit, nous pourrons reprendre bientôt. Nous évaluons la situation chaque semaine."

"Il n'en reste pas moins que les réglementations de Bruxelles et de la Wallonie ne sont pas idéales pour les fournisseurs d'énergie", se fait-il l'écho. "Nous devons toujours transmettre l'énergie, les coûts du réseau et les taxes aux autorités et au gestionnaire de réseau, même si nous ne pouvons pas les collecter. D'autre part, le fournisseur doit continuer à fournir de l'électricité pendant la très longue période, même après que les factures aient été impayées à plusieurs reprises. En Flandre, la réglementation est plus équilibrée."