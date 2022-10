Bpost double sa capacité de tri pour l'e-commerce, pour devenir un "champion industriel international ancré en Belgique"

Avec une nouvelle machine de tri de colis dans le port d'Anvers, bpost va doubler sa capacité pour le commerce électronique. C'est ainsi que l'entreprise veut préparer l'avenir et la période de Noël. Le bpostgroup veut devenir un "champion industriel international ancré en Belgique" au cours des cinq prochaines années. La nouvelle machine de triage à Anvers est principalement une réponse à l'évolution des conditions du marché.

À partir d'octobre, la première partie de la machine de tri des colis (PSM) sera pleinement opérationnelle. En combinant une machine existante avec une nouvelle, la capacité de tri passera de 9 000 colis à 20 000 colis par heure.

Pour ne pas perdre de capacité de tri pendant la construction de la nouvelle machine, le montage a été divisé en deux phases. La deuxième partie de la nouvelle machine sera prête à être utilisée l'année prochaine.

Le centre de tri "Anvers X" de bpost a déjà été sporadiquement adapté ces dernières années au déclin du courrier et à l'augmentation des colis. Le bâtiment a également été agrandi de 2 000 mètres carrés et 19 nouveaux quais pour camions ont été ajoutés.

Durabilité

Le centre de tri accorde une attention particulière à la durabilité. L'éclairage est assuré par des diodes électroluminescentes, le toit est équipé de quelque 3 700 panneaux solaires et les eaux usées sont traitées et réutilisées. La flotte est progressivement rendue électrique. Tout ceci devrait positionner l'entreprise comme un partenaire de choix dans le secteur de la logistique et du commerce électronique.

Dirk Tirez, CEO de bpostgroup, estime que les prévisions pour le commerce en ligne ne sont pas mauvaises, mais pas roses non plus. En d'autres termes, les années "corona" sont terminées. La confiance des consommateurs n'est plus ce qu'elle était, en partie à cause des prix de l'énergie. "Ces vents contraires restent une source d'incertitude pour nous en tant qu'entreprise. Mais je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie", a déclaré le PDG.

"Nous voulons occuper une position encore plus importante dans la logistique du commerce électronique en Belgique", poursuit M. Tirez. "Dans le même temps, nous voulons rester un opérateur postal solide et nous nous engageons à assurer la croissance en Europe et en Amérique du Nord."

À cette fin, bpost étend son réseau. Cette année, plus d'une centaine de distributeurs automatiques de colis ont déjà été installés dans tout le pays. Soixante-dix autres distributeurs automatiques de colis seront ajoutés l'année prochaine, notamment dans les gares. Désormais, chacun peut également, dans toute la Belgique, apporter des colis avec le facteur à la porte.

Selon Tirez, la nouvelle machine de tri n'est pas une réponse à l'arrivée d'Amazon à Anvers. "Nous travaillons toujours bien avec Amazon. Ils sont toujours clients aujourd'hui".