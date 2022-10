"Consternant quand on voit les conséquences de la gestion privée de l’énergie": les syndicats reprennent l'UWE de volée après ses critiques sur les services publics

L’Union wallonne des entreprises s’est fendue, mardi, d’une communication très critique vis-à-vis de l’action publique en Wallonie. Si certaines de leurs revendications peuvent être entendues, on ne peut pas dire qu’elles n’ont pas suscité de réactions.

C’est le cas de la FGTB, qui démonte les arguments du patronat wallon.

"Si l'UWE se défend de toute 'attaque contre le service public', son texte rassemble pourtant ce qui se fait de pire en la matière. On y retrouve pêle-mêle clichés néolibéraux, amalgames, comparaisons sélectives et conclusions tronquées", entame le syndicat d'emblée dans un communiqué ce mercredi.

-> Lire aussi: L'Union wallonne des entreprises tacle les services publics et appelle à plus de rigueur (malgré les aides perçues)

"Consternation quand on apprend que le secteur privé serait tellement plus efficient que le public… Une prétendue supériorité tant de fois contredite par les crises successives du système capitaliste. Lassitude face au dénigrement constant des structures publiques", avance encore le syndicat et sa branche représentant les services publics, la CGSP.

Une comparaison tronquée avec la Flandre ?

Le syndicat renchérit : "Surprise quand les auteurs semblent ignorer que la part plus élevée d'emploi public en Wallonie s'explique aussi par la place importante du secteur hospitalier privé non-marchand en Flandre. Car une fois ces différents éléments pris en compte, les comparaisons sont beaucoup moins marquantes que les gros titres qui en ont été tirés : 0,13 emploi public par habitant en Wallonie contre… 0,12 en Flandre". La FGTB rappelle donc ici le rôle économique de l'action publique pour la Région. Le ministre de l'Économie, Willy Borsus (MR), rappelait d'ailleurs à ce titre que l'action publique ne devait pas à tout prix être diminuée mais bien celle du secteur privé qui devait prendre une plus grosse part dans la globalité de l'activité économique wallonne.

"Enfin, comment ne pas évoquer la malhonnêteté intellectuelle consistant à pointer la responsabilité publique dans l'augmentation de la dette, sans évoquer les milliards d'aides octroyées aux entreprises ou aux banques durant les crises successives. L'UWE déroule ensuite ses propositions : réduction des dépenses et effectifs publics, privatisations et sous-traitance des missions, détricotage des statuts de la fonction publique, précarisation des conditions de travail… Des vieilles recettes qui ont si souvent prouvé leur inefficacité et les conséquences désastreuses qu'elles entraînent", avance encore le syndicat.

"À l'heure où ces urgences s'imposent à nous, où le Plan de relance devrait mobiliser toutes les énergies, l'UWE aurait trouvé la solution miracle : moins de services publics et plus de place au privé. Aveuglement consternant à l'heure où le monde entier constate avec effroi les conséquences de la gestion privée de l'énergie. Comme le scorpion plantant son dard dans le dos de la grenouille qui l'aidait à traverser la rivière, la nature profonde d'une fédération patronale semble ne pouvoir viser qu'un seul objectif : le profit a tout prix. Quitte à ce que le monde et nos démocraties s'embrasent…", termine non sans amertume le communiqué syndical.