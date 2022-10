NewB ne parvient pas à lever les 40 millions d'euros exigés par la BNB

NewB n'est pas parvenu à lever les 40 millions d'euros exigés par la Banque nationale à la date du 30 septembre pour poursuivre ses activités, a-t-elle indiqué mercredi, confirmant une information de L'Echo. La banque "éthique" réunira une assemblée générale de ses coopérateurs dans la première moitié du mois de décembre. Celle-ci entérinera soit la fin de NewB, soit la poursuite des activités. Des scénarios qui sont à l'étude avec la BNB.

La banque ne fera pas faillite et l'épargne de ses 20.000 clients est en sécurité, assure-t-elle. Forte de 37.060 signatures récoltées et du soutien de 110 organisations, NewB espère toujours un soutien des gouvernements wallon et bruxellois.

Lire aussi : NewB demande de l'aide aux Régions : que se passera-t-il si la banque ne trouve pas l'argent nécessaire ?