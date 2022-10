Colruyt inaugure le nouveau centre de distribution de la pharmacie en ligne Newpharma

Le groupe de distribution Colruyt a inauguré ce jeudi le nouveau centre de distribution de la pharmacie en ligne Newpharma à Wandre, dans la région de Liège. L'e-pharmacie est pleinement intégrée au détaillant basé à Halle depuis juin. Avec le nouveau site situé dans la vaste zone portuaire de Liège, qui a ouvert ses portes en octobre de l'année dernière, Newpharma vise une nouvelle croissance. Bien que trouver suffisamment de personnel soit un obstacle difficile à franchir.

"Nous avons déjà recruté 40 nouvelles personnes pour notre croissance d'ici 2022. C'est bien, même s'il y a un 'mais'", dixit Gilles Jourquin, directeur général de Newpharma. Pour assurer une croissance continue, Newpharma doit continuer à recruter à Liège. Mais il est "étonnant" que Newpharma ne puisse pas disposer de tout le personnel dont elle a besoin. "Alors que le chômage des jeunes est très élevé." NewPharma est encore à la recherche de 40 personnes d'ici la fin de l'année. Il y a actuellement 325 employés.

Newpharma se décrit comme la plus grande pharmacie en ligne de Belgique et le numéro deux sur le marché belge. Le site de Liège représente une surface de 20 000 mètres carrés, mais pourrait à terme atteindre 50 000 mètres carrés.

Avec la chaîne de fitness Jims et l'application alimentaire Smarth With Food, Newpharma fait partie de la branche "santé et bien-être" du groupe Colruyt. Les autres métiers sont l'alimentaire, le non alimentaire et l'énergie. Avant l'été, Colruyt a révélé comment le groupe poursuit un "éco-système" avec les quatre piliers et autour d'eux l'application Xtra. Le groupe Colruyt peut revendiquer 25 à 30 % des dépenses des consommateurs grâce à ces quatre piliers, selon le PDG Jef Colruyt.

Newpharma vend des médicaments sur ordonnance et d'autres produits de santé en ligne. L'entreprise exploite également une pharmacie classique "brick-and-mortar" à Liège. Newpharma, fondée en 2008, est devenue en 2017 la propriété majoritaire de Colruyt et Korys, le groupe d'investissement de la famille Colruyt. En 2021, les fondateurs ont été rachetés et depuis juin, l'entreprise fait partie intégrante du groupe Colruyt.