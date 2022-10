Accueil Economie Entreprises & Start-up Le marché du jouet en plein doute avant les fêtes : les prix ne devraient toutefois pas s'envoler Un recul des ventes a été observé (-8 %) en un an mais l’optimisme reste de mise. Vincent Schmidt En ce qui concerne les prix, on observe une hausse de 5 % depuis le début de l'année ©Shutterstock

Alors que se tenait, hier, la 23e édition du Jouet de l'Année, organisée par Véronique Maes (Jumax). Rebaptisée Toys and Games of The Year pour lui conférer une dimension plus internationale, cette grand-messe annuelle du jouet était l'occasion également de dresser un état des lieux du marché du jouet en Belgique. Premier constat...