Marc Coucke investit une scale-up belge spécialiste du leasing d'occasion

Vélo ou trottinette électrique pour aller au travail : comment choisir ? Quel avantage fiscal par rapport à la voiture ?

L'expert en mobilité chez Acerta Olivier Marcq nous explique les avantages et les inconvénients de l'usage des vélos et des trottinettes (électriques ou non), à la fois pour l'employé et pour l'employeur.