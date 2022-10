Plus de 250 vols annulés chez Eurowings en raison d'une grève des pilotes

Un vol sur deux n'est pas assuré par la compagnie aérienne Eurowings, filiale de Lufthansa, en raison d'une grève des pilotes, après l'échec de négociations sur la diminution de leur temps de travail, a indiqué l'entreprise. Selon Eurowings, environ la moitié de ses 516 vols quotidiens sont concernés par le débrayage, affectant jusqu'à 30 000 passagers.

La compagnie, basée à Düsseldorf (Allemagne), s'attend à "un retour à la normale vendredi", lorsque la grève sera terminée, a-t-elle ajouté.

Le syndicat de pilotes Vereinigung Cockpit (VC) avait appelé à cesser le travail après l'échec de négociations sur la convention collective. Il demande un "allègementde la charge de travail (...), par exemple en réduisant les temps de vol maximaux et en augmentant les temps de repos", a détaillé VC mercredi. Les pilotes réclament en outre "14 jours de congés supplémentaires par an, et une réduction de cinq heures de la durée maximale de travail hebdomadaire", selon Eurowings.

Des exigences refusées par la direction, car elles "rendraient impossible 20 % de nos vols", rétorque Kai Duve, directeur chargé des finances et du personnel de l'entreprise. La compagnie souligne que les pilotes ont déjà obtenu "deux augmentations de salaire au cours des quatre prochains mois, dépassant largement les 10%".

Le secteur aérien en Europe a vu se multiplier les grèves ces derniers mois, chez les personnels navigants comme chez les personnels au sol. Dans un contexte d'inflation, qui entraîne des revendications salariales, le secteur souffre également d'une pénurie d'effectifs, après les suppressions d'emplois entraînées par le coup d'arrêt de la pandémie de Covid-19.

A l'issue d'une première grève en septembre, les pilotes de Lufthansa ont obtenu d'importantes hausses de salaires, alors qu'ils menaçaient d'un nouvel arrêt de travail.