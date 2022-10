Accueil Economie Entreprises & Start-up "Être une femme dans le secteur tech, c'est comme faire de la voile avec le vent de face: c'est compliqué" L'association "Inspiring Fifty" a élu cinquante femmes qui se démarquent dans le secteur de la Tech Industry, en Belgique. Interview de la fondatrice, Elke Kraemer. Erin Gérard Elke Kraemer (à gauche) est la fondatrice de Inspiring Fifty. ©Enya Cornelis

La pièce est bondée. Cinquante femmes échangent des poignées de main formelles et des regards complices. Elles sont fières, fières de leur parcours et de cette communauté dont...