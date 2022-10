Karla Basselier est la nouvelle CEO de Fedustria

Karla Basselier succèdera à Fa Quix en tant que CEO de Fedustria, la fédération belge de l'industrie du textile, du bois et de l'ameublement. "Karla Basselier prendra ses fonctions le 1er novembre 2022 et passera six mois à se familiariser avec les dossiers, en compagnie de l'actuel directeur général Fa Quix, et à établir les contacts nécessaires, tant avec les entreprises membres qu'avec d'autres parties prenantes importantes. Karla reprendra à partir du 1er mai 2023 les responsabilités de Fa Quix, qui prendra alors sa pension", précise l'organisation sectorielle dans un communiqué.

Agée de 41 ans, Karla Basselier vit dans la région de Gand. Après une carrière dans les Affaires étrangères, elle a travaillé pendant près de 10 ans pour la fédération du secteur du diamant, l'AWDC. Jusqu'il y a peu, elle était occupée au sein du cabinet du Vice-Premier ministre et ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

Fedustria représente près de 1.700 entreprises en Belgique, qui génèrent ensemble plus de 36.000 emplois directs et réalisent un chiffre d'affaires de 10,9 milliards d'euros, dont environ 70% à l'exportation.