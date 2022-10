L'évolution improbable de Yamaha, le constructeur de pianos devenu... l'une des plus grandes marques de motos

Musiciens et passionnés de motos ont une référence en commun : Yamaha. La marque est devenue une référence tant pour les joueurs de piano que les pilotes de course. Une particularité devenue une force, issue d'une histoire mêlant guerre et passion.