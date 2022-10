Silgro se porte candidat pour reprendre Makro, et il n'est pas le seul

Outre le grossiste alimentaire néerlandais Sligro, "plusieurs parties" sont intéressées par une reprise totale ou partielle de Makro Cash & Carry Belgium, a indiqué le curateur, Nick Peeters, lundi. Makro Cash & Carry Belgium est actuellement dans une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) en raison de difficultés financières. La procédure permet de transférer tout ou partie des activités de l'entreprise à une autre entité et de sauvegarder l'emploi dans les activités viables. Dans ce cadre, plusieurs curateurs ont été nommés par le tribunal de l'entreprise d'Anvers. Makro Cash & Carry Belgium compte six magasins Makro, 11 Metro et emploie quelque 2.000 personnes en Belgique.

Silgro n'est pas le seul intéressé

"Plusieurs parties sont intéressées", indique lundi le curateur Nick Peeters, confirmant que Sligro en faisait partie. Le curateur ne souhaite pas nommer d'autres candidats. "Il revient aux entreprises elles-mêmes de communiquer ou de ne pas le faire."

Les parties intéressées peuvent actuellement réaliser une 'due diligence', qui permet de consulter les comptes de l'entreprise. Et les candidats ont jusqu'au 8 novembre pour remettre une éventuelle offre, selon le curateur. La décision finale reviendra au tribunal.

Les problèmes de livraison sont résolus

En attendant, les magasins restent ouverts, au moins jusqu'au 14 janvier, date fixée pour la fin de la PRJ. Le curateur précise encore que les problèmes de livraison qui s'étaient présentés ont été en grande partie résolus. Certains fournisseurs se sont dans un premier temps montrés réticents après l'annonce de la PRJ. Mais les fournisseurs sont des créanciers privilégiés et ne risquent en principe donc pas de ne pas être payés.