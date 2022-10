AB InBev attaque le brasseur néerlandais de la Bavaria Bier

Le plus grand producteur de bière au monde réclame des dommages et intérêts aux Néerlandais pour avoir participé à la construction d'une brasserie cubaine.

Le géant brassicole AB InBev a intenté une action en justice aux Pays-Bas contre Swinkels Family Brewers, le brasseur néerlandais de la bière Bavaria. AB InBev réclame des dommages et intérêts aux Néerlandais car ceux-ci participent à la construction d'une brasserie à Cuba, rapporte la chaîne néerlandaise RTL Nieuws. AB InBev a en effet reçu en 2002 des autorités cubaines le droit exclusif, pour 30 ans, de brasser et de commercialiser de la bière sur l'île des Caraïbes. Mais en 2019, cette exclusivité a été retirée. Dans la foulée, AB InBev a initié une procédure d'arbitrage.

En parallèle, il semble donc que le groupe belgo-brésilien ait également intenté une action en justice contre Swinkels Family Brewers. AB InBev reproche à l'entreprise familiale néerlandaise d'avoir agi de manière irrégulière en profitant de la violation de son droit d'exclusivité.

Le géant de la bière exige que Swinkels cesse ses activités à Cuba et réclame devant la justice le cas échéant une astreinte de 25.000 euros par jour, ainsi que des dommages et intérêts d'un montant non précisé.

Le tribunal de la région Oost-Brabant a néanmoins estimé qu'il n'était pas compétent, l'affaire concernant une décision prise par l'Etat cubain.