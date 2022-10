La société montoise I-care accueille Finasucre dans son conseil d'administration

La société montoise I-care, entreprise de l'année 2020 et spécialiste de la maintenance prédictive, annonce mardi que le groupe Finasucre disposera d'un siège au sein de son conseil d'administration, à la suite de l'annonce récente de sa levée de fonds de 50 millions d'euros. Finasucre intervient à hauteur de 20 millions d'euros, a détaillé l'entreprise. "Le choix de ce nouvel investisseur industriel confirme l'ancrage résolument belge et l'ambition internationale d'I-care, qui veut devenir le numéro un mondial de la santé des machines industrielles", précise-t-elle dans sa communication.

Le reste des capitaux frais provient de la banque hennuyère CPH et du nouveau fonds privé/public wallon Amerigo lancé dans le cadre de la relance. L'invest hennuyer IMBC et la SRIW, déjà à bord, ont également participé à l'opération.

Objectif 100 millions d'euros

Il s'agit de la deuxième des trois étapes de l'opération "Eau rouge" qui doit permettre à I-care de lever au total 100 millions d'euros. La première phase, en décembre dernier, avait permis à l'entreprise de récolter quelque 10 millions d'euros auprès de son personnel. La seconde a donc permis de lever 40 millions d'euros supplémentaire et la troisième, quant à elle, concernera la levée de 50 millions d'euros via une introduction en Bourse (IPO), à la condition que les marchés financiers le permettent.

Finasucre est un groupe industriel familial belge actif, notamment, dans le secteur sucrier mais également, via ses filiales Galactic et Futerro, dans la production d'acide lactique et de PLA (bioplastique renouvelable produit à partir d'acide lactique). Implantée sur cinq continents, l'entreprise compte 9 filiales, 11 sites de production et près de 5.000 collaborateurs permanents et saisonniers.

Fondée à Mons en 2004, I-Care compte près de 700 employés et des filiales dans 12 pays (Amériques, Europe, Asie-Pacifique), avec des clients dans plus de 55 pays.