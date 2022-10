LVMH au sommet avec près de 20 milliards d'euros de ventes au troisième trimestre

Son chiffre d'affaires au troisième trimestre est supérieur aux consensus établis par Bloomberg et Factset, qui tablaient respectivement sur 18,87 et 18,88 milliards d'euros.

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé mardi avoir réalisé 19,75 milliards d'euros de ventes au troisième trimestre, soit plus de quatre milliards supplémentaires comparé à la même période de 2021. "Malgré un contexte géopolitique et économique incertain", LVMH se dit en outre "confiant dans la poursuite de la croissance actuelle", selon un communiqué du groupe.

LVMH, premier groupe du CAC 40 à publier ses performances trimestrielles, totalise sur les neuf premiers mois 56,485 milliards de ventes (croissance de 28 % en données publiées, et de 20 % en données organiques, c'est-à-dire à taux de change comparables).

L'entreprise souligne que son premier marché, "l'Asie (y compris la Chine), connaît une progression moindre sur les neuf premiers mois de 2022, même si le dernier trimestre s'améliore grâce à l'allègement partiel des restrictions sanitaires".

Les ventes en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, "en forte hausse depuis le début de l'année, profitent d'une demande solide de la clientèle locale et de la reprise des voyages internationaux", progressant respectivement de 43 %, 19 % et 32 %, par rapport à la même période en 2021, selon LVMH.

La Mode et Maroquinerie - division-phare du groupe - continue de battre des records et réalise à elle seule 9,69 milliards de chiffre d'affaires au troisième trimestre (+22 % en organique) et 27,823 milliards sur 9 mois (+24 %). La maison "Louis Vuitton brille à nouveau", selon le communiqué de LVMH qui ne détaille jamais le chiffre d'affaires de ses marques, "Christian Dior poursuit une croissance remarquable de toutes ses lignes de produits", "Celine connaît une très forte croissance (...) tout comme Loewe".

L'activité Parfums et Cosmétiques progresse de 10 % à 1,96 milliard d'euros tandis que celle des Montres et joaillerie atteint 2,66 milliards (+16 %). Les Vins et Spiritueux réalisent 1,9 milliard d'euros de ventes, en progression de 14 %.

La Distribution Sélective (Sephora, DFS) atteint 3,46 milliards d'euros (+15 %). Sur les neuf premiers mois, Sephora réalise "une excellente performance avec un fort rebond de l'activité de ses boutiques" particulièrement en Amérique du Nord, en France et au Moyen Orient, selon LVMH. DFS reste affecté par "la faiblesse persistante des voyages, en raison du maintien des restrictions sanitaires en Asie".