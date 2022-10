Des milliers d'employés sont sur la sellette chez Intel

Le fabricant américain de puces électroniques Intel prévoit de se séparer de milliers de collaborateurs en raison de la forte baisse de la demande en ordinateurs, ont indiqué à l'agence Bloomberg des sources au sein de l'entreprise. Intel devrait communiquer sur cette restructuration plus tard dans le mois, probablement le 27 octobre, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Selon les chiffres de juillet, Intel compte 114.000 travailleurs. Les divisions concernées par le remaniement seraient la vente et le marketing. Jusqu'à 20% des effectifs pourraient disparaître.

Le patron d'Intel, Pat Gelsinger, avait déjà fait savoir l'été dernier que des mesures supplémentaires allaient être prises afin de réduire les coûts. Les ventes du groupe ont reculé au deuxième trimestre, le contraignant, en juillet, à revoir à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Avec la crise, l'acquisition d'un ordinateur n'est pas une priorité

Les consommateurs et les entreprises s'inquiètent de la hausse de l'inflation et d'une possible récession. L'acquisition d'un ordinateur n'est donc pas une priorité pour eux actuellement. Les ventes étaient en outre déjà en recul par rapport à une période corona lors de laquelle de nombreux télétravailleurs avaient investi dans un nouvel équipement informatique.

Le bureau d'études de marché Canalys estime que la vente d'ordinateurs (fixes et portables) va reculer de près de 20% au troisième trimestre par rapport à la même période un an plus tôt.