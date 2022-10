Elon Musk lance… son propre parfum : "Avec un nom comme le mien, entrer dans l'industrie du parfum était inévitable"

Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a lancé un nouveau parfum appelé "Burnt Hair" ou "cheveux brûlés". Selon Musk, 10 000 bouteilles de ce produit ont été vendues en quelques heures. Une bouteille coûte 100 dollars et il aurait donc déjà gagné un million de dollars, affirme le flamboyant milliardaire. Le slogan du nouveau parfum de Musk est "L'essence du désir répugnant". La question de savoir si le parfum sent réellement les cheveux brûlés. Il convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes, a précisé M. Musk.

"Avec un nom comme le mien (le musc est un ingrédient courant des parfums, NdlR), entrer dans l'industrie du parfum était inévitable", a déclaré le haut dirigeant de Tesla sur Twitter.

Le parfum sera expédié aux clients au début de l'année prochain.

Auparavant, l'entrepreneur avait lancé une tequila Tesla et des casquettes "Boring company".