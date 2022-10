Accueil Economie Entreprises & Start-up Le constructeur suédois Polestar s'attaque au marché des SUV avec son modèle Polestar 3 Cette marque du groupe chinois Geely propose des véhicules 100 % électriques. Patrick Dath-Delcambe Journaliste La production de la Polesar 3 doit en principe démarrer début 2023. ©Polestar

Et d'un, et de deux, et de trois : le constructeur suédois Polestar doit officiellement présenter ce mercredi soir son nouveau véhicule, un SUV appelé Polestar 3. "C'est...