Philips, spécialisé dans la technologie médicale, perd plus d'un milliard d'euros

La société néerlandaise de technologie médicale Philips passe 1,3 milliard d'euros en pertes et profits pour l'unité commerciale responsable des appareils pour l'apnée du sommeil, dont des millions doivent être rappelés. C'est ce qu'a indiqué Philips mercredi dans une mise à jour de ses résultats pour le troisième trimestre. Les actions étaient en baisse de plus de 10 % mercredi matin à la bourse d'Amsterdam. La réduction de valeur est liée à un éventuel règlement de l'affaire de l'apnée aux États-Unis. Philips s'attend à ce que cela réduise considérablement la valeur de sa filiale Respironics. En juillet, on a appris que des négociations étaient en cours avec le ministère américain de la justice en vue d'un accord.

Les ventes devraient être en baisse pour les 3e et 4e trimestre

Philips a également indiqué que l'entreprise continue de souffrir de pénuries de pièces. Les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement sont plus graves que prévu et les ventes du troisième trimestre seront inférieures d'environ 5 % à celles de la même période de l'année dernière. Philipps s'attend même à ce que la baisse se poursuive sur le 4e trimestre. Les résultats complets du troisième trimestre seront annoncés le 24 octobre.

Les défauts de fabrication pénalisent l'entreprise

Les problèmes liés aux appareils d'apnée de Philips ont été révélés l'année dernière. La mousse isolante des appareils pourrait s'effriter et être potentiellement dangereuse pour les utilisateurs. 5,5 millions d'appareils doivent être remplacés.

Ces problèmes avaient déjà coûté à Philips 719 millions d'euros, sans compter les frais de justice liés, par exemple, aux plaintes de patients en colère. Les investisseurs sont également mécontents de la tournure des événements. Le mois dernier, l'association d'investisseurs privés VEB a tenu Philips pour responsable des pertes subies par les actionnaires. La VEB estime à 16 milliards d'euros le préjudice causé par les pertes de cours des actions.