IBA poursuit son déploiement en Afrique pour "fournir les tests d'imagerie diagnostique les plus innovants"

IBA, fournisseur d'équipements de protonthérapie, étend ses activités en Afrique sub-saharienne. L'entreprise néo-louvaniste va notamment fournir un laboratoire modulaire équipé de matériel de radiopharmacie à un centre de soins oncologiques à Accra, au Ghana. Un contrat, signé avec le Sweden Ghana Medical Centre (SGMC), "marque la présence croissante d'IBA dans la région, avec des opérations dans 21 pays", explique la société dans un communiqué. La demande d'équipements diagnostiques et thérapeutiques en Afrique est en pleine croissance. Les cas de cancer atteignent plus de 800.000 cas par an en Afrique sub-saharienne. Selon IBA, le marché africain est demandeur de solutions compactes de production de produits radiopharmaceutiques.

La technologie d'IBA "nous permettra de fournir à nos patients les tests d'imagerie diagnostique les plus innovants, dans l'espoir de pouvoir identifier la maladie et dès lors commencer un traitement approprié beaucoup plus rapidement", commente le docteur Clement Edusa, CEO du Sweden Ghana Medical Centre.