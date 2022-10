Ikea veut doubler ses ventes de cuisines en Belgique

Ikea Belgique veut doubler le chiffre d'affaires des ventes de cuisines en trois ans, annonce la chaîne suédoise de meubles et de décoration d'intérieur en commentant ses chiffres annuels belges. Les ventes ont augmenté de 2,8 % pour atteindre 1,04 milliard d'euros au cours de l'exercice écoulé, jusqu'à la fin du mois d'août. Ikea se satisfait de ces chiffres dans un contexte difficile, avec, par exemple, une baisse de la confiance des consommateurs à la suite, par exemple, de la guerre en Ukraine, et des prix de l'énergie et une inflation très élevés. Après que les ventes aient atteint la barre du milliard d'euros (1,01 milliard d'euros) au cours de l'exercice précédent, le record a été à nouveau resserré.

Derrière l'augmentation des ventes au cours des douze mois précédant la fin du mois d'août se cache toutefois une légère baisse du volume des articles vendus. Une "légère baisse" a déclaré André Schmidtgall, le directeur général d'Ikea Belgique. Mais depuis septembre, il y a eu une autre augmentation ici. La part des ventes en ligne, quant à elle, a augmenté pour atteindre 16,5 % des ventes.

L'année dernière, Ikea Belgique a vendu quelque 26 500 cuisines. "Nous visons des ventes de l'ordre de 50 000 cuisines", a déclaré M. Schmidtgall. Les plans de cuisine mensuels étaient au nombre de 11 000.

L'entreprise prévoit de multiplier par près de cinq les investissements dans les magasins au cours du présent exercice. L'année dernière, elle avait investi 4,8 millions d'euros dans ses magasins de Gand, Wilrijk, Zaventem, Hasselt, Anderlecht, Liège, Mons et Arlon.