L'Awex veut attirer des PME étrangères en Wallonie

Quel bilan pour la plus importante mission économique belge aux Etats-Unis ?

Pas moins de 541 entrepreneuses et chefs d'entreprises, représentants académiques et de fédérations sectorielles ont pris part à cette mission au pays de l'Oncle Sam, la deuxième en importance après la Chine en novembre 2019 et la plus grande jamais organisée Outre-Atlantique.