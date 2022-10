Le plus grand fabricant de puces au monde TSMC ne ressent toujours pas le poids de l'inflation

TSMC, le plus grand fabricant de puces au monde, a enregistré au dernier trimestre des revenus et des bénéfices nettement supérieurs à ceux de l'année précédente. Le secteur des semi-conducteurs est actuellement en grande difficulté, car la demande d'ordinateurs portables et de smartphones se tasse, tandis que l'inflation élevée frappe le portefeuille des consommateurs. Le principal fournisseur de puces d'Apple a réussi à échapper à ce malaise pour l'instant grâce à sa taille et à son avance technologique, mais il se prépare à des temps plus difficiles. Les recettes ont augmenté de 48 % par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 613,1 milliards de dollars taïwanais (19,8 milliards d'euros). Le bénéfice net a augmenté de plus de 80 % pour atteindre 280,9 milliards de dollars taïwanais.

Les résultats ont été meilleurs que ce que les analystes avaient généralement prévu. Mais pour TSMC et d'autres grands fabricants de puces, les restrictions américaines visant à ralentir le développement de l'industrie chinoise des puces deviennent un problème sérieux. Les États-Unis ont imposé des règles plus strictes aux exportations de puces vers la Chine. Entre autres, il deviendra plus difficile de vendre en Chine des semi-conducteurs fabriqués à l'aide de la technologie américaine, ce qui touchera également TSMC.

Le groupe de puces lui-même s'attend également à un affaiblissement de la croissance des ventes en raison des restrictions sur le marché chinois, selon ses plans d'investissement pour cette année.