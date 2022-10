Le secteur alimentaire promet d'être plus sévère face aux pubs pour enfants

Il n'y a pas besoin de mettre en place des règles gouvernementales pour s'attaquer à la publicité alimentaire à destination des enfants, estiment les chaines de magasins, les agences publicitaires et l'industrie alimentaire jeudi. A leurs yeux, l'auto-régulation existante fonctionne bien. Elle sera en outre renforcée à partir de l'année prochaine. Mercredi, le Conseil supérieur de la Santé avait dénoncé l'exposition trop fréquente des enfants à des aliments de mauvaises qualités nutritionnelles, notamment via l'omniprésence de publicités à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Le CSS estimait que l'auto-régulation était défaillante et appelait à "lutter contre l'obésité infantile au moyen d'une réglementation qui protège les enfants de la publicité et du marketing alimentaires, jusqu'à l'âge de 18 ans".

Fevia (la fédération de l'industrie alimentaire belge), la fédération du commerce Comeos et l'UBA (Union belge des annonceurs) privilégient, eux, l'auto-régulation lancée par la "Belgian Pledge" à une obligation législative. Les entreprises alimentaires et les supermarchés promettent que cette initiative limite la publicité ciblée pour les enfants de moins de 12 ans. Les signataires utilisent alors "les teneurs maximales d'énergie totale, de sucre, de sel et de graisses saturées dans les produits alimentaires pour déterminer si ceux-ci peuvent ou non faire l'objet de publicité destinée aux jeunes enfants".

"Un nouveau renforcement des critères du Belgian Pledge est prévu à partir du premier semestre 2023", souligne le secteur alimentaire. Les règles ne s'appliqueront plus uniquement aux signataires mais à tout le secteur alimentaire. Le jury d'éthique publicitaire (JEP), un organe indépendant, contrôlera le respect des règles.

Pour la Fevia, Comeos et l'UBA, des dispositions légales ne sont pas nécessaires pour renforcer ces engagements annuels, qui répondent "plus vite que la législation à l'évolution rapide de l'utilisation des médias par les enfants".