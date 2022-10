Les brasseurs allemands redoutent une vague de faillites

L'Association des brasseurs allemands redoute une vague de faillites en raison de la flambée des prix de l'énergie. La situation du secteur s'est dramatiquement détériorée, a indiqué jeudi à Berlin le directeur de l'Association, Holger Eichele. "Si les gouvernements fédéral et locaux n'instaurent pas rapidement et efficacement un plafond sur les prix du gaz et de l'électricité, de nombreuses entreprises brassicoles ne passeront pas l'année."

Le secteur a déjà fortement souffert de la crise sanitaire, rappelle M. Eichele. Même si les ventes ont repris récemment, les entreprises doivent faire face aujourd'hui à de lourdes pertes financières en raison des coûts énergétiques.

"2022 sera l'une des années les plus moroses de notre histoire et les prévisions pour 2023 sont malheureusement sombres", a commenté le responsable à l'occasion d'un événement avec l'Association des sommeliers en bière.

Fin 2021, l'Allemagne comptait 1.512 brasseries, 40 de moins qu'en 2019.