Quarante entreprises belges menacent de procéder à un licenciement collectif

La plus grosse annonce de 2022 provient jusqu'à présent du fabricant de carpettes Balta à Avelgem (Flandre occidentale), où 270 emplois sont menacés.

Quarante entreprises ont fait part de leur intention de procéder à un licenciement collectif de janvier à septembre. Ces annonces ont entraîné une perte potentielle de 2.547 emplois, un total inférieur de moitié à la moyenne de ces 10 dernières années, selon des données publiées jeudi par le SPF Emploi. Le nombre d'annonces de licenciement collectif est très faible par rapport aux années passées. De janvier à septembre 2021 par exemple, 70 procédures de ce type ont été initiées, représentant 5.376 pertes d'emploi. Les données sont assez semblables pour la précédente décennie.

La plus grosse annonce de 2022 provient jusqu'à présent du fabricant de carpettes Balta à Avelgem (Flandre occidentale), où 270 emplois sont menacés. Mais c'est la province d'Anvers qui est la plus touchée avec 742 personnes qui devraient se retrouver sans emploi. Le livreur express Gorillas (199 postes) a notamment fait part de sa décision de quitter la Belgique et Anvers où il était basé.

Si une entreprise souhaite se débarrasser d'un grand nombre de travailleurs en même temps, elle doit suivre une procédure (Renault) particulière de concertation avec les représentants du personnel. A l'issue de celle-ci, le nombre de licenciements initialement annoncés ne correspond pas nécessairement aux départs réels. Syndicats et direction parviennent souvent à sauver quelques postes au cours de la phase d'information et de consultation de la procédure. Ainsi, au cours des trois premiers trimestres, au sein des 28 entreprises ayant bouclé leur procédure Renault, les 1.989 pertes d'emploi annoncées ont été ramenées à 1.756. Plus d'un poste sur 10 a ainsi été conservé.