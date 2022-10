Accueil Economie Entreprises & Start-up DiscoveRent crée "le voyage d'aventure responsable" Marie Frère et Maxime Mertens ont lancé leur agence digitale. Pour "changer les mentalités et les pratiques du voyage". Anne Masset Journaliste service Economie





Marie Frère et Maxime Mertens avaient d'abord pensé à un service de location de matériel "outdoor" avant d'opter, à la demande de leurs clients, pour une expérience clé sur porte : hébergement, restauration et encadrement.

Ils ont tous les deux 25 ans. Elle a fait Sciences éco et un master en Entrepreneuriat (avec un Erasmus à Madrid) ; lui est ingénieur de gestion (avec un Erasmus à Lima). Au sortir de leurs études, ils ont décidé de travailler "dans la consultance" pendant un an, un an et demi "pour acquérir un certain professionnalisme". Ils ont aussi "un peu testé le marché à côté du travail". Ensuite,...