Fondé par un Belge et un Français, Effitrax permet le suivi des véhicules lourds : "Les gains peuvent devenir très importants pour les entreprises" Contrairement à beaucoup de start-up résidentes d'EuraTechnologies, les fondateurs d'Effitrax n'ont pas pris part à un programme d'incubation ou d'accélération. Pierre-François Lovens Journaliste service Economie





Jean-Paul Daveau et Bernard Berkein, les fondateurs d'Effitrax. ©Jean-Luc Flémal

Il n'y a pas d'âge pour créer une start-up. La preuve avec Effitrax : ses deux fondateurs, Jean-Paul Daveau et Bernard Berkein, ont, respectivement, 66 et 65 ans. Le premier est Français, le deuxième Belge. "On s'est rencontré en 2016...