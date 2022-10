Accueil Economie Entreprises & Start-up Raymund Trost (nouveau CEO du groupe CFE) : "Je suis un des rares germanophones belges. Ma rigueur vient de là" Raymund Trost a pris la tête du groupe CFE, allégé de sa grosse filiale Deme. Van Campenhout Patrick Détendu, visiblement en forme, pas de cravate, Raymund Trost est le CEO ambitieux de CFE. ©D.R.

Dans le groupe belge CFE de promotion et de construction immobilière au sens large, on a l'habitude de voir les choses en grand. Mais c'est pour d'autres raisons que CFE a choisi un nouveau CEO qui voit les choses de presque deux mètres de haut… Ce CEO est un spécialiste de l'ordre, de la simplification, de la stratégie. Détendu, visiblement en forme, pas de cravate, Raymund Trost ne cherche pas à cacher ses origines de l'est du pays. D'entrée de jeu, il se présente comme "un des rares germanophones belges." "Je suis né là-bas dans une famille d'agriculteurs et de fermiers, très proches de la nature." Une de ses qualités d'ailleurs est la rigueur qu'il attribue...