Mikakus Cupra Born, des baskets qui "créent une expérience émotionnelle"

Roger Federer, bien plus qu'un tennisman, un véritable entrepreneur qui brasse des millions d'euros

Le Suisse laisse derrière lui une carrière bien remplie, au cours de laquelle il a remporté 130 millions de dollars de gains grâce à ses victoires sportives, mais surtout généré plus d'un milliard via ses contrats de sponsoring, ses apparitions rémunérées et la création de sa propre marque.