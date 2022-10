Le trafic de conteneurs en recul au port d'Anvers-Bruges

Le trafic de conteneurs dans le port d'Anvers-Bruges a reculé de 8,8 %, à 110,3 millions de tonnes, au cours des neuf premiers mois de l'année, ont fait savoir les responsables du port à l'occasion de la publication des résultats trimestriels. Dans l'ensemble, toutefois, l'activité reste assez stable, à 217,4 millions de tonnes de marchandises, une progression de 0,8 %. La baisse du trafic de conteneurs (en tonnage et en EVP) s'explique par le maintien de la perturbation de la logistique des conteneurs et les effets du conflit en Ukraine. "La rotation des conteneurs demeure insuffisante en raison de la congestion, ce qui entraîne une baisse du transbordement de conteneurs pleins, tandis que celui des conteneurs vides augmente. Et bien que les défis opérationnels s'estompent peu à peu, la normalisation du transport maritime par conteneurs, qui reste très perturbé, n'est en vue que pour le premier trimestre 2023", analyse l'autorité portuaire.

Le trafic roll-on/roll-off augmente de 8,1%. Le transbordement de voitures neuves connaît une hausse de 8,5 %, principalement en raison des importantes arrivées en provenance de Chine. Par contre, le nombre de véhicules d'occasion et de camions est en baisse de respectivement 7,3 et 17 %.

La croissance du segment du vrac sec (+21,5 %) a été principalement alimentée par l'augmentation du transport de charbon, très convoité pour la production d'électricité. Plus de 2,43 millions de tonnes de charbon ont été transbordées ces neuf premiers mois, contre 364 000 tonnes à la même période l'année dernière.

Les engrais, même s'ils se redressent par rapport au deuxième trimestre, restent en baisse, de près de 12 % par rapport à 2021, une année record dans ce segment.

Dans le vrac liquide, le gaz naturel liquéfié (GNL) connaît une forte croissance (+66,5 %). Cette année, 215 navires GNL ont déjà fait escale à Zeebrugge, contre 121 à la même période l'année dernière. Les navires de croisière étaient également plus nombreux dans ce port avec 102 embarcations représentant 325 406 mouvements de passagers. Ce qui constitue sans surprise une hausse par rapport à une année 2021 encore marquée par la crise du Covid.