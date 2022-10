Mestdagh : 2000 travailleurs sur la sellette ?

Depuis 2018, le groupe Mestdagh rencontre des difficultés. Mais les processus s'accélèrent et les frères Mestdagh ont annoncé un rachat par le groupe Intermarché. "Il y a plus de 10 mois, l'entreprise Mestdagh a annoncé rompre son contrat de Master franchise avec Carrefour. Quelques semaines plus tard, Mestdagh annonçait revendre la totalité des activités magasins et dépôt à Intermarché et conclure une nouvelle Master franchise avec Intermarché. En pratique, les sociétés continuent d'exister, seul l'actionnariat change. C'est la chanson douce et rassurante sans cesse débitée par l'encadrement Mestdagh", explique le communiqué de presse envoyé par les syndicats. "Pour les magasins franchisés « Carrefour By Mestdagh », pas grand-chose ne devrait changer, à part l'enseigne. Pour les travailleurs Mestdagh, magasins intégrés, on parle de 2000 travailleurs sont sur la sellette."

Quel avenir pour les travailleurs ?

Cette année, les frères Mestdagh ont racheté les parts de Carrefour, qui constituaient 25% de l'actionnariat, afin de revendre le tout à Intermarché. "La bonne affaire pour Intermarché, avec cette opération de rachat et de Master franchise, le groupe double ses surfaces de vente sur le territoire Wallonie-Bruxelles (et 2 magasins en Flandre)", soulève le communiqué. Mais les syndicats s'interrogent sur l'avenir des travailleurs : "Intermarché est connu pour être un franchiseur, aucun magasin intégré dans leur parc et aucune volonté de se lancer dans l'aventure de magasins intégrés. Intermarché, ce sont des magasins avec quelques travailleurs fixes et des étudiants à outrance. Ils n'ont pas besoin de 2.000 travailleurs."

La question est donc sur toutes les lèvres : "Qu’allons-nous devenir au 01/01/23 ?"

Mestdagh et Intermarché n'ont encore fait aucune déclaration officielle à ce sujet.

Les syndicats annoncent que "ce 18 octobre, une délégation des travailleurs Mestdagh ira, symboliquement, déposer une gerbe de fleurs devant le dépôt d'Intermarché de Villers-le-Bouillet".